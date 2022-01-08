美輪明宏都市傳說 財政部：換桌布加發票存載具提升中獎運

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（中央社記者吳佳蓉台北8日電）手機桌布換上藝人美輪明宏照片就能招財的日本都市傳說，近日在台灣網友圈快速發酵；財政部小編為推廣雲端發票、今天跟上風潮發文說，抱著實驗精神，手機桌布換上金黃色美輪明宏照片，並將發票全存載具，25日開獎見真章。

財政部今天在臉書以「2022發票中獎就靠這兩招」發文說，第一招，就是將手機桌布換上金黃色（象徵財運）的美輪明宏照片，「請深深相信，美輪的魔力會為您帶來好運」。

第二招是消費結帳時出示手機條碼給店員掃描，索取雲端發票將有更高中獎機會。

財政部指出，消費時拿雲端發票，除一般發票獎項外，還可再對專屬獎，包含30組獎金新台幣100萬元的雲端發票專屬獎，2000元專屬獎1.6萬組，800元專屬獎10萬組，以及500元專屬獎100萬組。

財政部小編表示，不管科不科學，反正有拜有保庇，雖然換完桌布後，每次手機打開都會被光芒四射震攝到；但為改運招財，這點犧牲算什麼，抱著實驗精神，大家1月25日統一發票開獎見。

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不少網友這兩天的臉書、IG，常出現日本藝人美輪明宏照片，成因源自一則由日本傳到台灣的都市傳說，據傳將手機桌布改放上美輪明宏，就能招來好運，且不同色系背景還有不同功效。

都市傳說稱，金色系提升財運，粉紅色、桃紅色系招桃花，紫色系提升健康，藍色系提升工作運，白色消除噩運靜化心靈，甚至有網友分享，換完金色系桌布後就在路上撿到錢，吸引許多網友搶著實測。（編輯：林克倫）1110108