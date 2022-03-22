日本草莓又檢出農藥超標 食藥署不排除延長管制

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（中央社記者江慧珺台北22日電）食藥署今天公布，日本進口草莓又有9批遭檢出農藥超標，全數在邊境攔截，未流入市面。目前對日本草莓已採取最嚴格的逐批查驗管制，若持續不符規定，不排除延長管制時間。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不符規定名單，共有18件產品，包含印尼蝦膏、韓國水蔘、印尼蝦味脆片與冷凍水鯊、馬達加斯加香草莢、印度甘草萃取，值得注意的是，其中多達9件為日本鮮草莓、3件則為智利鮮油桃。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪說明，近期因日本草莓數度被檢出農藥殘留量超標，故食藥署於2月21日啟動逐批查驗加強管制，每1批都檢驗合格才會放行。

陳慶裕說，這次9批不符規定日本草莓，其中3批為加強管制前、6批為加強管制後進口，分別由4家業者進口，其中有5批為新北市的千和水果有限公司進口。

陳慶裕表示，千和水果有限公司先前進口日本草莓檢驗都符合規定，這次卻進口5批都農藥超標。他說，遭檢出不符規定產品的業者，後續必須進口5批日本草莓皆合格，才可以下調檢驗頻率。

陳慶裕說，目前針對日本草莓實施的逐批查驗，已是最嚴格的管制措施，將實施半年；未來若農藥超標情況未改善，將評估延長加強管制時限。

此外，智利進口的鮮油桃這次也檢出3批農藥殘留容許量不符規定，陳慶裕表示，雖這3批是由不同業者進口，但已達到管制措施提升門檻，後續將提高智利鮮油桃抽驗比例，加強把關。（編輯：方沛清）1110322