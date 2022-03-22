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空拍機迷褔音 墾丁國家公園啟用線上申請

2022/3/22 14:34
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）墾丁國家公園管理處為提供便民、快捷服務，建置「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」，即日起上線，減少3至5天的申請時間，提升申請效率和便利性。

墾管處今天發布新聞稿表示，近年來遙控無人機盛行，許多民眾出門旅遊，都會攜帶空拍機，拍攝記錄旅遊的美景，成為旅遊紀錄的最佳利器，但在墾丁國家公園內規定，操控空拍機須申請許可，否則將依國家公園法開罰。

墾管處表示，過往須先上網取得申請表單、填寫申請表、再郵寄至墾管處，經過審核後，以公文書回復申請人，這樣的流程光是郵寄時間，就需要3至5天，再加上審核時間，至少須耗1星期以上。

墾管處指出，為提升服務品質，去年委託廠商建置「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」，今年初完成整個申請系統建置、測試等工作，即日起上線，提供民眾線上申請，民眾不用再郵寄申請單，至少節省3至5天的申請時間。

墾管處表示，這套申請系統，除提供簡便線上申請外，包含活動場域、進度追蹤等功能，也可查詢禁飛的區域、氣象資訊等，透過進度追蹤、隨時掌握申請進度。

「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」相關連結：https://drone.ktnp.gov.tw/ktnp/web/index.html。（編輯：陳仁華）1110322

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