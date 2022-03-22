銷美金針菇驗出李斯特菌 彰化衛生局要求暫停出貨

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彰化縣菇類生產合作社外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌，彰化縣衛生局22日指出，該批產品來自台中尚旺農場，由農場收購台中、彰化及雲林生產的金針菇，已要求合作社先暫停出貨。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）台灣銷往美國的金針菇被驗出李斯特菌，彰化衛生局指出，合作社為集貨場，該批產品來自台中尚旺農場，由農場收購台中、彰化及雲林生產的金針菇，已要求合作社先暫停出貨。

腎臟科醫師王介立今天在臉書發文表示，台灣外銷美國的金針菇被美國加州衛生機關驗出李斯特菌，遭到回收，這批被回收的金針菇出口公司名稱為「彰化縣香菇合作社」。

中央社記者前往彰化和美鎮的彰化縣菇類生產合作社詢問金針菇來自何處，合作社人員指出，負責人在開會，無法回答相關問題。記者又詢問產品出貨前是否有檢驗，合作社人員秀出檢驗報告，說明出貨前所做檢驗沒問題，他們也是接到貿易商通知才得知金針菇驗出李斯特菌，目前不清楚哪個環節出問題。

彰化縣衛生局及彰化縣政府農業處人員下午前往彰化菇類生產合作社稽查，衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，李斯特菌不是食品安全衛生管理法規定需檢驗項目。

葉彥伯說，稽查人員回報，產品是由彰化菇類生產合作社負責行銷，產品總公司為台中尚旺農場，由農場收購來自台中、彰化及雲林金針菇，同批問題金針菇是否仍在市面銷售，正稽查比對中。

葉彥伯指出，菇類生產合作社像是集貨場，所銷售的菇類來自不同縣市，稽查人員也在調查問題金針菇來自何處、同批產品銷往哪些縣市，同時要求菇類生產合作社暫停出貨。

葉彥伯說，食物如被土壞或糞便中的李斯特菌污染，正常人吃下去可能會有腹瀉等腸胃道症狀，但如果是對免疫功能不好的人，如老人、小孩，就有可能會造成敗血症等嚴重症狀。

葉彥伯指出，李斯特菌不耐高溫，台灣民眾也不會生食金針菇，而每年因吃下李斯特菌而產生腹瀉等症狀的病例數也不多。（編輯：唐聲揚）1110322