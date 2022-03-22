雲林增3本土確診匡列69人居隔 嘉義喜宴群聚有關

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雲林縣長張麗善22日召開COVID-19線上防疫記者會，宣布雲林縣新增3例本土個案，並公布相關確診者公共場所足跡。中央社記者姜宜菁攝 111年3月22日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）嘉義喜宴群聚案延燒，雲林縣今天新增3例COVID-19本土確診，昨天確診的退休男校長案22137，傳染給妻子案22177、友人案22179，友人再傳給職場同事案22180，3人全數安排到醫院隔離治療，衛生局並匡列69人居家隔離。

雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美、建設處長李俊興及教育處長邱孝文召開線上記者會，說明雲林縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3例本土確診個案，並公布相關足跡。

張麗善表示，今天雲林新增3例皆由案22137退休男校長延伸，分別為他的妻子案22177（女、60多歲）、友人案22179（女、60多歲）、案22179職場同事的案22180（女、50多歲），3人目前已在醫院接受治療，並匡列69人居家隔離。

張麗善指出，新增3例的足跡遍及斗六、斗南、古坑、西螺、大埤及虎尾等鄉鎮市，環保局及各公所清潔隊今天都已進行環境清消。

曾春美說，案22179、案22180有參加教會活動，活動中有唱歌，因此居家隔離採較嚴謹標準，並密切注意採檢結果。

李俊興提醒民眾進出公共場所一定要落實實聯制及量測體溫，夜市仍禁止邊走邊吃，除了飲食以外，全程配戴口罩。

曾春美表示，案22137在第一時間的疫調配合度不高，縣府曾請警方協助調查，再次呼籲請配合疫調，清楚交待足跡，若發現有隱匿造成擴散，將依傳染病防治法開罰。（編輯：戴光育）1110322