台灣國際蘭展3/26南市登場 預售票開賣

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2022台灣國際蘭展將於26日在台灣蘭花生物科技園區開展，台南市政府23日在展場舉辦宣傳記者會，公開布展近完成的7大展區。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）2022台灣國際蘭展將於26日在台灣蘭花生物科技園區開展，即日起至25日開賣預售票。台南市政府今天舉辦記者會，公開布展近完成的7大展區，並呼籲民眾用行動支持台灣農業。

台南市長黃偉哲在記者會致詞表示，台灣是蘭花王國，台南更是生產重鎮，以比例換算，全世界約每6株蘭花就有1株產自台南，台南蘭花產業價值與重要性不言可喻，提到蘭花，台南「當蘭不讓」。

黃偉哲指出，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一（另外為東京蘭展、世界蘭展），此次共設主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、美食區及蘭花公園等7大展區，以「蘭花奇幻世界」為主題，將科技運用於展覽中，展現創新與創意。

他說，主題館中規劃海底世界、山林瀑布、險惡鬼島、甜蜜森林、沙漠綠洲、夢幻城堡等6大展覽主題，引領參觀民眾探索一段又一段奇幻旅程。

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黃偉哲表示，除了賞花，台灣國際蘭展也於市集館邀請80間業者進駐販售蘭花周邊好物，並匯集台南優質農特產品提供選購，逛展累了，還能至蘭花公園休憩，或到美食區品嚐各式美味餐點。

台南市政府新聞資料指出，台灣國際蘭展採售票入場，即日起至25日開賣預售票，全票優惠為新台幣200元；展覽期間，全票為250元。建議觀展遊客可於高鐵嘉義站轉乘大台南公車，或於台鐵後壁站搭乘接駁專車，若是自行開車宜由國道3號白河交流道前往展場。（編輯：戴光育）1110323