鑲崁體海棠武陵農場現身 遊客驚艷

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）武陵農場擁有台灣少見整排的大型刺梅，花色有緋紅、桃紅、淡粉及白色，農場內最近發現極為罕見，有一半紅、一半白的「紅透半邊天」海棠花，是自然極為少見的「鑲崁體」。

武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者採訪表示，刺梅又稱貼梗海棠、長壽梅，屬薔薇科木瓜屬，枝幹叢生且枝上還有長有小刺，花梗短，花朵也緊貼在枝幹之上，故而得名貼梗海棠。

胡發韜指出，海棠花姿高雅瀟灑，花開似錦璀璨，自古以來是雅俗共賞的名花，素有「花中神仙」、「花貴妃」、「花尊貴」之稱譽，在東方山水式園林意境庭園中扮演重要關鍵地位，常與玉蘭、牡丹、桂花相配植，形成「玉棠富貴」的意境。

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他說，海棠有花語為思念、溫和、美麗、快樂。故常用海棠寓意佳人，表達著思念、珍惜的情愫，亦象徵着對愛人的不離不棄與忠貞不移。

胡發韜指出，海棠花色有緋紅、桃紅、粉淡和白色，正逐次綻放，預估最佳賞花期可至4月中，近日，武陵農場發現極少見具有一半紅、一半白的「紅透半邊天」海棠花朵，是屬於自然界極為少見的「鑲崁體」（Chimera），農場內的高山杭菊，偶爾也會出現這種鑲崁體的花朵，因為十分少見，遊客趨之若鶩，尋覓神奇的花朵。（編輯：卞金峰）1110323