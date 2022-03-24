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各地水氣仍多但降雨空檔增加 雨勢較緩和

2022/3/24 07:50
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（中央社台北24日電）中央氣象局表示，今天受華南雲雨區東移影響，水氣仍多，各地感受濕涼，整個西半部地區降雨機率仍高、有短暫降雨，東半部地區亦有局部短暫雨，不過降雨空檔增加，雨勢也較緩和。

沒下雨時候為多雲到陰的天氣，而且地震過後土質較鬆軟，配合持續性的降雨，在山區可能有坍方、落石及土石流的機會，前往山區請特別注意。

溫度方面，受大陸冷氣團影響，清晨各地天氣仍較涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，不過因為降雨減緩，且大陸冷氣團減弱，白天高溫稍回升一些，全台大約22、23度左右，感受較舒適，高雄、屏東則可以來到25、26度。

今晨桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，請多注意；受冷空氣影響，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北有局部短暫雨，環境風場由東北風轉為偏東風，竹苗以北擴散條件仍佳；中南部地區風速偏弱，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110324

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