境外移入增1例中重症 7旬外籍男子染Omicron釀肺炎

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北25日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增1例境外移入COVID-19中重症個案，70多歲外國籍男子感染Omicron變異株出現肺炎，所幸經治療後病況穩定，未入住加護病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上說明，這名個案患有糖尿病與高血壓，曾接種2劑阿斯特捷利康（AZ）與1劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

羅一鈞說，這名個案於今年3月上旬入境，入境第5天時咳嗽，快篩陽性後PCR確診，Ct值12.2，就醫時血氧飽和度偏低，胸部X光片顯示有肺炎，使用瑞德西韋治療後，病況穩定改善，因病毒量偏高，持續在負壓隔離病房治療。

羅一鈞說明，這名個案年齡較高且患有慢性病，原本就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症高風險族群，接種3劑疫苗後染疫雖出現中度肺炎，但未進展到重症或住進加護病房，顯示疫苗仍有保護效果。

羅一鈞也說明最新境外移入個案病毒定序結果，本週新增66例Omicron變異株個案，累計境外移入Omicron個案已有874例，以20至30歲族群最多，推估與境外生、移工或商務客年齡層有關。

羅一鈞說，目前境外移入Omicron個案以東南亞國家居多，但也看到歐美個案數有回升趨勢，可能與Omicron變異株BA.2在其他區域流行有關，顯示國際疫情尚未完全降溫。

另近期境外移入個案多，陽性率也較高，指揮官陳時中分析，個案多與入境人數較多有關，陽性率較高主要在越南、印尼與菲律賓等國，特別是越南入境陽性率高。

陳時中說，昨天有1班越南入境航班，137名乘客中有53人檢出陽性，是非常高的數目。他提到，一方面是PCR檢驗是否確實，另一方面則是目前越南染疫率高居世界第二，需要格外注意。（編輯：管中維）1110325

（指揮中心提供）