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傳基隆群聚再增2警察染疫 指揮中心深夜證實

2022/3/26 23:34
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（中央社記者張茗喧台北26日電）基隆警察COVID-19群聚擴大，外傳今晚又有2名小隊長確診。指揮中心深夜11時發布新聞稿證實此事，表示新增個案均與染疫警（案22638）有職場群聚，本起群聚累計10人染疫。

基隆警察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布再增5人確診，染疫個案都曾到「銀河小吃店」用餐，截至下午累計8人染疫。

今天晚間又有媒體報導指出，基隆又有2名小隊長確診，衛生局緊急匡列採檢。

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中央流行疫情指揮中心今天深夜11時許發布新聞稿證實，基隆再增2名男性確診，年齡介於40多歲至50多歲，與基隆染疫員警（案22638）職場相關且具共同活動史，目前暫未編列案號，本起群聚增至10人染疫。

指揮中心表示，2名個案Ct值分別為21、27.2，均無症狀，過去都曾接種2劑疫苗及追加劑，相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明天統一說明。（編輯：徐崇哲）1110326

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