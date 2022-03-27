搶冬末春初泡湯商機 飯店祭活動搶客

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（中央社記者余曉涵台北27日電）隨著天氣逐漸轉熱，為了要搶冬末春初的泡湯商機，不少飯店紛紛推出相關活動搶客，像是北投大地酒店祭出7週年優惠；北投麗禧溫泉酒店則推出美食一日遊等。

時序入春，適合泡湯的季節也即將結束，為了要搶攻冬末春初的泡湯商機，溫泉飯店業者紛紛祭出活動搶客。

北投大地酒店祭出飯店7週年活動，員工製作出鋪滿花朵的巨型蛋糕，除了放置在光陰部落藏書閣展示外，並同步推出「與蛋糕拍照打卡送馬卡龍」、「粉絲團留言抽大眾風呂招待券、環遊世界雙人下午茶招待券」等。

北投大地酒店說，館內餐廳及休閒設施也推出消費滿千就可以超優惠價格體驗美人湯、餐點第二套半價、泡湯送高級面膜等。

北投麗禧酒店則是相中即將到來的清明連假假期，4月1日起推出「春夏一日遊」專案，旅客可選擇泡露天風呂搭配午間輕食套餐，或者是湯屋搭配法式下午茶，享受一趟放鬆的輕旅行。

晶華酒店集團旗下的捷絲旅宜蘭礁溪館則是攜手西門館，推出2券玩兩地「潮玩雙城 買一送一」住房專案，要讓旅客一次玩遍宜蘭及台北。

雲品溫泉酒店日月潭則是升級館內的室內外戲水設施，並配合4月兒童節發行「兒童護照」，以「兒時記趣」為主軸，推出深受小朋友喜愛的趣味闖關，挑戰成功即可獲得扭蛋獎勵，要搶家庭出遊潮商機。（編輯：張芷瑄）1110327