交通事故每10萬人死亡數台東最高 王國材將致電饒慶鈴促關注

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（中央社記者余曉涵、李先鳳台北28日電）交通部統計今年1月「每10萬人死亡人數」最高是台東縣。對於台東縣長饒慶鈴未出席每月道安會報，交通部長王國材今天說，會聯絡饒慶鈴「請她花點力氣關心交通安全」。

台東縣政府則回應，在交通事故上的努力不容抹煞，縣民生命財產安全是縣府首要任務，更連年獲得交通部交通安全最高榮譽的金安獎肯定；且每月道安會議的主持人不應與交通安全的死亡人數做聯想。

交通部今天舉行道安說明會，公布民國111年1月相關道路交通安全統計。依最新數據，1月發生3萬4532件道路交通事故、造成267人死亡、4萬5755人受傷；較110年1月減少1276件、死亡減少12人、受傷減少1782人。

機車事故與酒駕事故死亡人數都有下降。其中，今年1月機車事故死亡人數154人，較去年同期減少26人；酒駕事故死亡25人，較110年同期減少2人，其中酒駕事故死亡為歷年1月最低。

另外，從道路交通事故的死亡年齡來看，高齡者死亡人數111人，較110年同期增加3人。王國材說，雖然交通事故件數、死亡跟受傷人數都有減少，但是仍不滿意還要繼續加油。

以各縣市來看，交通部表示，基隆市、連江縣都是0死亡；事故死亡增加最多為桃園市增加10人、彰化縣6人、南投縣5人；減少最多則為高雄市減少8人、新北市及台南市減少7人。若依每10萬人事故分析，死亡最多為台東縣3.8人，新竹市及嘉義縣也比去年增加。

交通部說，各縣市道安會議召開部分，除了離島縣市外，各縣市都有召開道安會報，但新竹市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣都不是縣市首長親自主持。由於台東縣的10萬人的死亡人數最高，但饒慶鈴卻不主持道安會報，王國材說，將親自聯絡饒慶鈴，請她多花點力氣在交通安全上面。

王國材表示，各縣市對於酒駕部分應該要更加努力，根據統計，不同意易科罰金的人數已累計1020人，也就是有超過1000人因酒駕要被關。

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台東縣政府回應表示，台東縣不僅近3年縣民平均餘命增加幅度全國第二，3年來投入經費新台幣3億元提升消防隊軟硬體建設，到院OCHA（到院前心肺功能停止）急救率大幅提升至33%，每3名縣民即刻救回1名。台東道安會報以往由縣長或副縣長輪流主持，並於每兩週主管會議上綜整研擬政策，縣府團隊對於縣內交通安全狀況從未懈怠。

每月道安會議的主持人不應與交通安全的死亡人數做聯想，台東縣政府近年來在交通事故上的努力不容抹煞，更連年獲得交通部交通安全最高榮譽的金安獎肯定，希望中央與地方一同努力，打造更安全的交通環境。（編輯：孫承武）1110328