海洋大學設篩檢站 估採檢人數達3000名

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基隆市28日新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中1例是國立台灣海洋大學學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人。（衛生福利部基隆醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市今天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中一例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人。

基隆市長林右昌下午在視訊記者會表示，個案自述因為住在台北的海大教授確診，這名海大教授曾和妻子到過銀河小吃店消費，教授通知接觸者確診消息，女學生接到消息後雖然沒有症狀，但前往衛福部基隆醫院篩檢後確診。

林右昌晚間在臉書（Facebook）指出，市府在最短時間內組織海大前進篩檢站，由基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院，共8組醫療人員進駐海大進行篩檢任務。

林右昌說，原本校方估計篩檢人數約2000餘人，經他和海大校長許泰文通話後，篩檢人數應該可以達3000人，感謝醫療團隊、海大師生的配合，及衛生局同仁的辛勞，雖然真的很辛苦，但現在是跟病毒在賽跑，行動越迅速才能夠將擴散範圍控制住，「我們一起加油」。（編輯：李錫璋）1110328