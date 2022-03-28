十大績優產銷班出爐 農夫網紅自信稱蕎麥不輸日本

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行政院長蘇貞昌（左8）、農委會主委陳吉仲（左7）28日頒獎表揚110年全國十大績優農業產銷班，肯定全國6000班獲獎不易。陳吉仲說，獲獎者都是100%安全、可信賴的產銷履歷農產。中央社記者楊淑閔攝 111年3月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）行政院院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今天頒獎表揚110年全國十大績優農業產銷班，肯定全國6000班獲獎不易。農夫網紅小劍劍（謝銘鍵）的產銷班也獲獎，自信稱其蕎麥不輸日本。

農委會今天舉辦「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，獲獎產銷班農產橫跨農漁畜。蘇貞昌說，全國有約6000個產銷班，能獲頒全國十大績優農業產銷班，真的不簡單。

陳吉仲則說，獲獎者都是100%安全、可信賴的產銷履歷農產，甚至取得有機驗證，例如花蓮縣富里鄉有機米產銷班第16班，經營58餘公頃的有機稻穀、白米、糙米、蔬菜等，落實里山精神，跟縣府辦理生態保護計畫，舉辦過7屆穀稻秋聲音樂節，並已成東部年度盛事。

又例如高雄市永安區水產養殖銷班第9班，經營規模45公頃，包含石斑魚、龍膽石斑、虱目魚、午仔魚、鱸魚，除是產銷履歷，還取得HACCP驗證，建立「TFish台潮魚集」品牌。而楊梅區毛豬產銷班則還獲得中央畜產會產銷認證，共飼養1萬8406頭毛豬。

另外7個獲獎產銷班包含苗栗縣卓蘭鎮果樹產銷班第50班，女性及45歲以下年青二代從農人數比例逾50%， 經營19.8公頃的高接梨、巨峰葡萄、平地桃、柑橘等，快篩合格率100%。彰化縣竹塘鄉菇類產銷班第8班則生產洋菇，規模3.25公頃，採用專業設施環控生產。

而南投縣集集鎮蔬菜產銷班第2班經營20.07公頃的綠竹筍，為第1個導入綠竹筍專用清洗機的產銷班，以重量分級機進行分級，並研發留假筍母配合地熱環境延長採收期，全年皆有產量，採後還自動化清洗、冷藏。

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雲林縣西螺鎮蔬菜產銷班第117班則經營10.62公頃的胡瓜、番茄、短期葉菜，特色是數位化管理進出貨、財務，且班內設備與資材共用、共購。高雄市美濃區果樹產銷班第9班經營12.23公頃的木瓜，品質均一的水平，已是高品質指標。

由身兼網紅的小劍劍（謝銘鍵）擔任班長的花蓮縣玉里鎮雜糧產銷班第2班，種植123公頃蕎麥，已成立蕎麥產銷契作集團產區。謝銘鍵並說，其蕎麥不輸日本。台東縣台東市果樹產銷班第29班，經營近40公頃大目釋迦，落實農藥減量政策，自主檢驗100%合格。（編輯：陳政偉）1110328