吳德榮：天氣好轉氣溫回升 31日北台轉濕冷

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮表示，今天天氣逐漸好轉、明天氣溫持續回升，31日起東北季風影響，北台灣轉濕冷；清明連假前半由北而南轉為有陣雨的天氣，後半晴朗穩定、留意日夜溫差。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣公館鄉攝氏15.3度、台中市大甲區15.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面雲帶減弱東移，天氣逐漸好轉，上午北台灣仍有零星短暫降雨，下午起各地多雲時晴；冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮指出，明天氣溫持續回升，白天偏暖，下午微弱鋒面快速掠過，局部地區短暫陣雨的機會略提高，影響輕微；31日、4月1日東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴，冷空氣南下、氣溫逐日下降，北台灣轉濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

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吳德榮說，最新模式模擬清明連假天氣，4月2、3日另一波鋒面通過，由北而南各地轉有陣雨的天氣，北濕冷、中南部濕涼微冷；4月3日晚間起好轉。

吳德榮表示，4月4、5日高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大；東半部偶有局部短暫雨。春季天氣多變，期末模擬常有頻繁調整，應隨時注意最新資料。（編輯：郭諭儒）1110329