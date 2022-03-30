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疫情74/300

本土疫情多點爆發 莊人祥下午說明最新疫調

2022/3/30 10:39（3/30 11:00 更新）
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國內本土疫情多點爆發，累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條。圖為29日中和區加開快篩站採檢民眾。（中央社檔案照片）
國內本土疫情多點爆發，累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條。圖為29日中和區加開快篩站採檢民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）國內本土疫情多點爆發，不明感染源事件增加，除原先各群聚不斷擴大，出現其他縣市確診者，甚至陸續冒出全新獨立事件，疫情指揮中心發言人莊人祥下午記者會說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國內累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條，其中8條為3人以上群聚，其他9條分別為7條單一個案及2條2人2家庭群聚，個案遍布全台北中南東，多數集中北部，昨天新增個案中仍以基隆小吃店衍生的警察群聚為大宗。

目前17條感染源待釐清傳播鏈，起碼要觀察10天，中和某社區公寓連續密集出現個案，公寓12戶全數清空，安排入住防疫旅館，機動社區篩檢站，擴大篩檢社區民眾，昨天共篩檢377名，篩出2名陽性個案，最新疫調受關注。

媒體報導，台北市今天傳出有2名學生及1名老師確診，其中老師為中和某公寓群聚的大樓住戶，學校已預防性停課，北市衛生局證實，確實針對出現個案校園進行防治措施，如環境清消、擴大採檢等，至於確診個案的情況則要交由指揮中心對外說明。

另外，宜蘭縣羅東國中有2名教師確診，全校師生1700人將於今天快篩，校方表示，後續是否停課等防疫作為，將依照衛生單位評估後執行，其他內容由中央流行疫情指揮中心公布。

近期Omicron變異株威脅持續且國內仍有本土疫情發生，接種疫苗是降低併發重症、住院或死亡風險最有效方法，為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗，地方政府提供200元（含）以下衛教品，將於3月31日截止，呼籲民眾把握機會，踴躍儘速前往接種。（編輯：張芷瑄）1110330

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