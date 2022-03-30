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疫情56/300

陳時中下午赴基隆開會 中央地方合作加強防疫

2022/3/30 14:33（3/30 17:02 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午將到基隆市視導，市府發言人沈詠珮表示，陳時中下午4時會加入市府防疫團隊的會議，加強中央、地方合作，完成防疫任務。

沈詠珮透過訊息表示，在基隆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初起時，基隆市長林右昌在第一時間致電陳時中，也請醫福會執行長王必勝全力協助基隆市的防疫工作，4天來，王必勝也到市府開會並指導相關防疫工作。

沈詠珮指出，林右昌上午再次致電陳時中，邀請陳時中前來基隆，一來指導相關防疫工作，二來給同仁加油打氣，也讓中央、地方更緊密的加強合作，並提供地方更多資源。

沈詠珮表示，目前防疫工作有切斷傳播鏈和追溯感染源2件重要的事情，都按照疫情指揮中心的建議推動，其中，篩檢站更是重中之中。林右昌也邀請陳時中給大家加油打氣，陳時中允諾將在下午4時，加入市府防疫團隊的會議，加強中央地方合作，完成防疫任務。（編輯：李錫璋）1110330

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