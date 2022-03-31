大學申請入學1階篩選 台大等10校醫學系超篩

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（中央社記者許秩維台北31日電）111學年度大學申請入學第1階段篩選結果今天公告，醫學系（自費）共11校參與招生，其中10校出現超額篩選，以長庚醫學系超篩49人最多，其次是台大醫學系超篩29人。

大學甄選入學委員會發布新聞稿，公告111學年度大學申請入學管道第1階段篩選結果，今年提供5萬5810個名額，8萬1350人次報名，6萬7616人次通過篩選，通過率83.12%。

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根據甄選委員會資料，醫學系（自費）共有11校參與招生，合計提供578個名額，其中10校的醫學系出現超額篩選（通過篩選人數多於預計甄試人數），以長庚醫學系超篩49人最多，其次是台大醫學系超篩29人、陽明大學醫學系醫師組超篩19人，僅馬階醫學系無超篩。

甄選委員會表示，如有考生受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加甄試且符合應變機制條件，或大學校系因疫情影響且無備援試場而無法辦理甄試時，將啟動調整甄試項目及占分比例等應變機制，但醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響，仍如期辦理甄試。（編輯：管中維）1110331