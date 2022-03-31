農會法修正草案刪官派專業理事 陳吉仲盼立委支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北31日電）農委會預告的農會法修正草案因引發反對意見，報院時將1/3官派專業理事拿掉，傳有綠委欲修回去。農委會主委陳吉仲今天說，行政院已通過，希望送立法院提案後獲朝野支持。

陳吉仲出席行政院農業委員會內部舉辦的「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會前，接受媒體聯訪時做上述表示。

農委會輔導處長陳俊言說明，農會法部分條文修正草案預告期間各界都可以表達意見，包含中華民國農會及立委都說，希望尊重農會自治精神，因此草案報院時已將1/3官派專業理事部分的修正內容拿掉，未來會通盤討論、加強溝通，再參考日、韓這類做法提出修法。

陳吉仲說：「（農會法部分條文修正草案）今天院會已經通過，希望在立法院獲得朝野支持。」

他也說，行政院版的農會法部分條文修正草案講得很清楚，以端正選風為主要目標，內容也包含對於總幹事屆期未能產生時，由各農會依照主任秘書（秘書）、會務部主任等職務位階，依序代理，讓代理人制度正常化。

以及不能無故不召開理事會，還有漁會也可以投資由農會組成的公司等。（編輯：管中維）1110331