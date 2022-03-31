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北市增8例確診遍及6行政區 足跡疫調中

2022/3/31 16:39
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市今天新增8例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，衛生局說明，個案大多為現有傳播鏈的延伸，目前仍在陸續疫調、匡列中，晚間將再公布足跡。

台北市衛生局專門委員歐佳齡下午在視訊記者會上表示，8例本土個案分別居住在中山、松山、大安、萬華、士林及內湖各1例，中正區2例。

歐佳齡說明，案23373為20多歲男性，是台灣銀行館前分行櫃員（案23063）的同住家人，28日開始居家隔離，當時PCR結果為陰性，不過昨天發燒後採檢確診，Ct值22。

歐佳齡表示，案23374為50多歲女性，為印尼籍家庭看護工（案23064）及其40多歲雇主（案23065）的家人，Ct值16，已匡列7人居家隔離。

歐佳齡指出，案23389為30多歲男性，曾與新北個案22838足跡重疊，28日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，當時居家快篩為陰性，昨天就醫採檢陽性確診，Ct值17。

歐佳齡說，案23498及案23390曾參加台中婚宴，案23390昨天篩檢陽性確診，Ct值29，已匡列3人居家隔離。

歐佳齡表示，案23496、23497為洗腎中心相關個案23180的同住家人，昨天被匡列居家隔離後採檢陽性確診；案23495仍在疫調中。

媒體詢問，海洋大學教授（案23022）曾到百齡河濱公園參加橄欖球比賽，疫調狀況如何。歐佳齡說明，由於個案自述比賽過程全程戴口罩在場邊觀賽，沒有與球員直接接觸，加上河濱公園範圍較大且往來對象不特定，因此有公布足跡，提醒民眾自我健康監測，有疑慮可以去採檢。

歐佳齡指出，案23022所帶領的學生都已經採檢，紀錄、評審都匡列自主健康管理，總共17人目前快篩是陰性。

有關台北市長柯文哲被爆唱歌未戴口罩一事，歐佳齡說，目前正在走裁處的行政程序，程序完成後就會依照傳染病防治法開罰新台幣3000元到1萬5000元。（編輯：張銘坤）1110331

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