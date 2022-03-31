俄烏戰爭牽動糧安 農委會要以稻穀替代飼料玉米

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農委會主委陳吉仲今天表示，為因應俄烏戰爭等國際情勢影響糧食安全，除將大力推廣食用飯糰、炒飯等米食取代麵食、麵包，在不影響育成率下，不排除釋出稻穀替代玉米製作飼料。

陳吉仲出席行政院農業委員會內部舉辦的「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會前，接受媒體聯訪時做上述表示。

陳吉仲說，因應俄烏戰爭等國際情勢影響貿易及糧食安全，政府會將掌握的資訊清楚提供，以利政府、民間企業都能提早做調整，目前已規劃更精進的作為因應。

他舉例，像是玉米價格上漲對飼料、畜產品的成本都有影響，目前公糧有60萬公噸稻穀存放在政府的倉庫，民間也有存放量，加上一期稻作即將採收，約90萬到100萬公噸，合計既有庫存共約160萬到170萬公噸，若玉米價格持續上漲，6月到岸價格也如預計，不排除一期作採收後直接釋出30萬公噸稻穀替代玉米製作飼料。

陳吉仲並說，已問過飼料業者，用稻穀取代玉米製作飼料，不會影響育成率，尤其是用於飼養雞隻上，以前雞隻就是吃稻穀。

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再者，他說，小麥價格上漲，麵粉會跟著漲，麵包、麵條價格也會波動，為了減少民眾荷包支出，將大量推廣民眾食用米食，並要執行到位，像是吃麵有飽足感，光吃白飯則沒有，就要推廣吃飯糰、炒飯，某種程度來說，可減少支出。

另外，農委會之前發布將擴大國產飼料玉米栽種，陳吉仲說，行政院長蘇貞昌已有相關要求，今年二期作將栽種5萬公頃，其中台糖占一定面積，因為台糖合計進口、安全庫存及生產量，足以供應國內需求到明年，所以1.2萬公頃蔗糖栽種面積，希望能撥出6000或8000公頃改種飼料玉米。（編輯：管中維）1110331