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國內機票4/30起漲 飛金門航線單程多半貴逾百元

2022/4/1 14:10（4/1 16:32 更新）
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國內線航空票價30日起將調漲。（中央社製圖）
國內線航空票價30日起將調漲。（中央社製圖）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）民航局今天預告，國內線航空票價30日起將調漲。根據民航局提供的票價資訊，調幅最少是2.8%，漲幅最多6.6%，而台灣本島到金門的航線，新票價多半貴逾新台幣百元。

民航局今天發布新聞稿，國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲，依據中油本月1日公告的航空燃油價格，國內航空燃油連續3個月平均價格已達國內航線運價調漲門檻，業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效。

民航局說，各航線將恢復104年10月29日前的全額票價，各航線平均漲幅約4.6%，平均調漲新台幣91元。

根據民航提供的票價資訊，23條國內線中，調漲最少是德安航空台東到綠島，單程從1070元到1100元，貴30元，調幅2.8%；調漲最多是華信空台中到花蓮，單程從2318元到2472元，貴154元，調幅6.6%。

搭乘人數較多的金門航線，新票價多半貴逾百元，台北至金門航線單程，立榮航空從2298元調為2445元，貴147元，調幅6.4%；華信航空從2276元調為2409元，貴133元，調幅5.8%。

台中至金門航線單程，華信航空從2150元調為2286元，貴136元，調幅6.3%；立榮航空從2038元調為2137元，貴99元，調幅4.9%。

嘉義至金門及台南至金門航線單程，新票價分別貴93元及96元。

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高雄至金門航線單程，立榮航空從2174元調為2284元，貴110元，調幅5.1%；華信航空從2154元調為2261元，貴107元，調幅5%。

台北至澎湖航線單程，華信航空從2110元調為2234元，貴124元，調幅5.9%；立榮航空從2098元調為2197元，貴99元，調幅4.7%；其他台灣本島到澎湖的機票，除華信航空高雄至澎湖貴106元外，其他各航空公司的台中至澎湖、嘉義至澎湖、台南至澎湖及立榮航空高雄至澎湖的新票價貴50元到84元。（編輯：陳政偉）1110401

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