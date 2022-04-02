東吳大學1生確診 校方發布足跡籲同課師生篩檢

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（中央社記者陳至中台北2日電）國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土案例增加，東吳大學今天證實1名學生確診，校方公布學生近日足跡，呼籲同課師生接受篩檢，但暫不全校性停課。

東吳大學今天在網站張貼公告，說明1日晚間接獲學生家長主動通知，1名學生確診COVID-19，目前已住院治療中。學校立刻調查該學生的校內足跡，並進行教室、宿舍的清潔消毒。

東吳大學今天公告該名學生的足跡，並呼籲有進出相關教室或周邊區域、宿舍的師生，採取自我健康監測措施，除戴口罩、勤洗手、量體溫等措施，減少外出，注意健康狀況的變化，如有健康疑慮，可自行先使用快篩劑快篩或至各地篩檢站進行採檢。

因還沒達到2名師生確診的停課標準，東吳大學目前未全校停課，但呼籲請師生注意提高防疫警覺心，如有接到衛生單位聯絡或是提醒篩檢的細胞簡訊等，務必依衛生單位規定辦理，如確診便主動回報學校。

除了東吳大學外，世新大學今天也宣布，因出現第2例確診病例，全面停止學生到校上課10天，今天起到4月11日一律改為線上教學。（編輯：陳政偉）1110402