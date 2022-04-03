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清明連假第2天 國道部分路段時速不到40公里

2022/4/3 12:45（4/3 13:14 更新）
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高公局預判清明連假第2天國道路況，下午重點壅塞路段將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等處。（中央社檔案照片）
高公局預判清明連假第2天國道路況，下午重點壅塞路段將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北3日電）今天是清明連假第2天，根據國道即時路況顯示，中午12時國道部分路段已湧現車潮，包含國1湖口服務區-竹北、國3中興系統-中興等路段時速不到40公里。

根據國道即時路況顯示，中午12時包含國1湖口服務區-竹北、國3中興系統-中興等路段時速不到40公里；國5南港系統-石碇、頭城-坪林交控也出現車多狀況，不過時速仍可維持在40公里以上。

交通部高速公路局指出，截至上午11時，國道全線交通量為31.0百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、彰化系統至彰化；國1北向楠梓至岡山；國3南向中興系統至中興；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢，交通量也在預期流量範圍內。

高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，建議西部國道南向用路人盡量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：張雅淨）1110403

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