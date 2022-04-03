油價連3降 中油4日起汽油調降2角

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中油4日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）為了穩定國內物價，中油今天宣布，在平穩雙機制及政府調降貨物稅等措施下，汽、柴油各吸收新台幣5.5元及6.3元，明（4）日起，國內汽、柴油各調降0.2元及0.3元，油價連3降。

台灣中油公司明（4）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.8元。

中油表示，本週受中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化、俄烏和平談判取得進展及美國擬釋出1.8億桶戰略儲油等因素影響，國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌6.42美元，新台幣兌美元匯率貶值0.126元，國內油價依公式計算跌幅為4.12%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元及4.4元，為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.5元及3.9元。

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中油說明，吸收後，95無鉛汽油仍超出30元，因此進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元；因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.3元及4.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.2元及0.3元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.3元及4.7元均由台灣中油吸收，累計111年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。（編輯：楊蘭軒）1110403