更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

油價連3降 中油4日起汽油調降2角

2022/4/3 12:28（4/3 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中油4日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。（中央社檔案照片）
中油4日起汽、柴油各調降0.2元及0.3元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）為了穩定國內物價，中油今天宣布，在平穩雙機制及政府調降貨物稅等措施下，汽、柴油各吸收新台幣5.5元及6.3元，明（4）日起，國內汽、柴油各調降0.2元及0.3元，油價連3降。

台灣中油公司明（4）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.8元。

中油表示，本週受中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化、俄烏和平談判取得進展及美國擬釋出1.8億桶戰略儲油等因素影響，國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌6.42美元，新台幣兌美元匯率貶值0.126元，國內油價依公式計算跌幅為4.12%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元及4.4元，為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.5元及3.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中油說明，吸收後，95無鉛汽油仍超出30元，因此進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元；因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.3元及4.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.2元及0.3元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.3元及4.7元均由台灣中油吸收，累計111年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。（編輯：楊蘭軒）1110403

延伸閱讀
美大量釋出戰備儲油 油價跌特斯拉面對供應鏈混亂 一年交車仍創百萬輛高峰俄羅斯為何逼西方用盧布買天然氣？歐洲不配合會怎樣？分析一次看低軌衛星在俄烏戰事發威 市場關注台廠供應鏈布局汽、柴油4日起降2、3角 中油續啟動平穩雙機制國際油價大漲中油吸收漲幅 汽柴油28日起各降3角春節期間 汽柴油價格不調漲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族