基隆市警局24人染疫 召回1200人全面篩檢

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為避免疫情擴大，基隆市衛生局4日在基隆市警察局中庭設立病毒核酸PCR檢測專站，各單位人員依分時、分流及分線方式進行篩檢，預計採檢1200人。中央社記者王朝鈺攝 111年4月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市警察局在這波疫情已有24人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市府今天在市警局中庭設立病毒核酸PCR檢測專站，預計採檢1200人，希望盡快篩檢出確診者，避免疫情擴大。

基隆市警察局發布新聞稿表示，為避免疫情擴大及保護同仁安全，基隆市衛生局今天於警察局設立PCR專站採檢，雖適逢清明連假，警察局仍請同仁共體時艱，按原先規劃返局完成PCR全員採檢。

市警局指出，警察局將各單位人員依分時、分流及分線方式進行篩檢，另為維持篩檢流程順暢，同時縮短員警等待時間，衛生局也安排2組篩檢人員，每條線每小時可採檢120至150人，2條線每小時可採檢共約250人。整個篩檢應該可以在下午4時30分前內完成。

警方表示，防疫如同作戰，擴大篩檢、迅速發現確診者，有效隔離高風險個案，快速阻斷傳播鏈才是根本之道，警局除積極配合市府各項防疫措施外，也同步加強駐地環境、裝備清消，持續落實分艙分流、異地、居家辦公等措施，和人員分時分組及動線分離等防疫作為，有效防範疫情再度擴散。（編輯：陳清芳）1110404