新竹市增2例確診 匡列90人

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市今天新增2例確診，其中1名男性與新北市確診者足跡重疊，自行快篩後陽性確診；1名女性則與桃園市確診者接觸，匡列採檢呈陽性。2案共匡列90人居隔採檢。

新竹市政府下午發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增案24474為50多歲男性，3月29日與新北確診者案23508在新竹縣關西鎮旭陽高爾夫球俱樂部足跡重疊，4月1日自行快篩結果為陰性，近日為了參加聚會而2次快篩呈陽性。

竹市府衛生局表示，案24474經PCR（核酸檢測）陽性確診，目前於醫院治療中。共匡列同住家人3人、同事58人、公共場所24人，共85人進行PCR採檢及居家隔離。

衛生局說，案24610為30多歲女性，她與前夫桃園市個案24364、及小兒子桃園市個案24605是三峽柔道教練群聚案延伸家庭染疫案。

案24610因接觸確診的小兒子案24605、桃園市列管而被匡列，後PCR陽性確診。這次案件匡列竹市同住家人2人、 公共場所3人，共5人進行PCR採檢及居家隔離。（編輯：方沛清）1110404