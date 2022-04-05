北市增28例本土個案 南港高工累計13人染疫

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市衛生局今天公布多起群聚案，其中南港高工累計13人確診，遠東SOGO百貨忠孝館特展已9人染疫，中山區某餐廳共有7名個案。

台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，台北市新增28例本土個案，分布在10個行政區，其中以中山區某餐廳群聚累計7人確診最多；28例中有17例有已知感染源，另外11例還在疫調當中。

張惠美指出，遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展今天新增3例確診，累計9人染疫，分別為1名顧客及8名工作人員，提醒有到場的顧客提高警覺，這起群聚已匡列156人居家隔離，其中110人採檢結果為陰性，另外46人仍在檢驗中。

張惠美表示，南港高工群聚案已累計13人確診，分別為11名學生及2名老師，共匡列227人居家隔離，陸續安排採檢中。

對於媒體報導家長質疑南港高工學生為何能參加技能檢定考試，張惠美說明，只要是居家隔離者都不得離開隔離處所，所以被居隔的同學不能參加檢定，後續配套措施由教育局因應，至於沒有被匡列居隔的同學，只要加強自我健康監測，可以正常生活。

張惠美表示，立法院另有一起職場群聚，累計2人確診，已匡列175人居家隔離，發送2062則簡訊提醒足跡重疊的風險對象，並擴大採檢40人。

張惠美說，還有台北車站清潔公司以及中正區某產後護理機構爆發疫情，衛生局皆有掌握並疫調當中，所有密切接觸者都已被安排居家隔離。

針對東吳大學有2名學生確診，張惠美表示，此為外縣市個案，其中1人Ct值17.3，另1人Ct值27.1，已匡列200多人居家隔離，並進行採檢。（編輯：方沛清）1110405