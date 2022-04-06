北市公布6確診者足跡 含IKEA內湖店、忠孝SOGO

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市衛生局今天公布6名COVID-19個案足跡，包含IKEA內湖店、健身工廠石牌廠、錢櫃南京店、OWNDAYS台北忠孝SOGO店、MONTBLANC Taipei 101 Store等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天公布6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，案24832曾到過IKEA內湖店；案24727曾到過阿萬鵝肉麵；案24826曾到過健身工廠石牌廠、金婆婆雲泰料理芝山店、師大第一腿壹森泰食堂石牌店。

衛生局指出，案24760曾到過西門麵店、屈臣氏漢中門市、大創百貨台北慶城店、錢櫃南京店；案24769曾到過道食樂韓式小吃中山國中店、OWNDAYS台北忠孝SOGO店、JINS遠東SOGO百貨台北復興館店、Hola特力和樂內湖店及大潤發內湖二店。

衛生局表示，案23911曾到過指舞春秋足體養生會館安和會館、銀座杏子日式豬排台北京站店、西湖水產、MONTBLANC Taipei 101 Store、P&P名筆雅集五星級世界名筆專門店、萬年商業大樓等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7處社區採檢站採檢。（編輯：李亨山）1110406