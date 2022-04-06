桃園增17例本土確診 13居隔陰轉陽4感染源待查

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市府表示，桃園今天新增17例本土確診，其中13例為居隔陰轉陽，4例感染源調查中，另有16例境外移入。桃園市府針對確診案都立即採取擴大匡列、採檢策略，防堵疫情擴散。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，今天13例居隔期間陰轉陽的個案中，11例與桃園市5條傳播鏈有關，社區感染風險較低，其中網購電商案2例、新北市柔道場案3例、基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行案2例、舞蹈班案1例、大潭電廠案3例。

此外，案25342因與基隆工地確診者足跡重疊，經匡列採檢確診；案25347與新北市確診者有所接觸，經通知匡列並於4月5日採檢確診。

桃園市衛生局長王文彥表示，另有4例感染源尚在調查，分別為案25341，曾在台北夜店接觸確診者，因有症狀就醫檢驗確診；案25247為45歲男性曾至某商務酒店，因出現肌肉痠痛、喉嚨腫症狀，在得知酒店有確診者後於家中自行快篩陽性，再到醫院採檢陽性確診。

另外，40歲男性的案25344，以及38歲女性的案25345，分別為自行到桃園區中路運動公園採檢站採檢後確診。

王文彥指出，桃園市社區採檢站今天採檢1195人，為減少社區傳播風險，7日到10日間每天上午9時至中午12時，市府在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共開設5處社區採檢站，歡迎民眾攜帶健保卡前往採檢。

桃園市府並公布確診者案24325與案24569的公共場所足跡，3月29日下午曾到八德區興豐路Louisa Coffee路易．莎咖啡八德興豐門市；4月1日上午曾到壽山高中體育訓練中心、當天中午至桃園區桃鶯路麥當勞桃園桃鶯店。提醒民眾於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110406