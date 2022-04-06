更多編輯台推薦新聞：
大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟批俄國在烏克蘭犯戰爭罪 將鎖定化石燃料擴大制裁
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情13/300

北市9確診個案足跡 含遼寧夜市、信義威秀、KTV等

2022/4/6 19:55（4/6 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市衛生局6日晚間公布COVID-19案24541等9名確診者在台北市公共場域活動史。（台北市政府提供）
台北市衛生局6日晚間公布COVID-19案24541等9名確診者在台北市公共場域活動史。（台北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市衛生局今天晚間公布9名COVID-19確診者足跡，包含世盟百欣酒店、Singgo聚唱派對信義ATT店、遼寧夜市、台北信義威秀影城等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373共9名確診者在台北市公共場域活動史。

衛生局指出，足跡包含池上木片便當康寧店、世盟百欣酒店、新光三越台北信義新天地A11及A8、一幻拉麵台北信義店、Singgo聚唱派對信義ATT店、9PM撞球飛鏢概念館、捷運北投會館、全家便利商店統領店等。

衛生局表示，確診者還曾到過遼寧夜市、台北信義威秀影城、福德市場、微風三總商店街、聲樂影城、喜洋洋、Hansum Shisha Bar、阿吉師立吞壽司、林東芳牛肉麵、安樺民俗調理中心、KIKI餐廳台北東豐店、台北地下街Y區電子遊戲場等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，也可至7家社區採檢站或醫療機構就醫。（編輯：李亨山）1110406

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀