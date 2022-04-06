北市9確診個案足跡 含遼寧夜市、信義威秀、KTV等

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市衛生局今天晚間公布9名COVID-19確診者足跡，包含世盟百欣酒店、Singgo聚唱派對信義ATT店、遼寧夜市、台北信義威秀影城等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373共9名確診者在台北市公共場域活動史。

衛生局指出，足跡包含池上木片便當康寧店、世盟百欣酒店、新光三越台北信義新天地A11及A8、一幻拉麵台北信義店、Singgo聚唱派對信義ATT店、9PM撞球飛鏢概念館、捷運北投會館、全家便利商店統領店等。

衛生局表示，確診者還曾到過遼寧夜市、台北信義威秀影城、福德市場、微風三總商店街、聲樂影城、喜洋洋、Hansum Shisha Bar、阿吉師立吞壽司、林東芳牛肉麵、安樺民俗調理中心、KIKI餐廳台北東豐店、台北地下街Y區電子遊戲場等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，也可至7家社區採檢站或醫療機構就醫。（編輯：李亨山）1110406

（台北市政府提供）

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