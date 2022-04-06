教育部讓大學設國際專修部 立委促國際教育專法

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部鼓勵各大學設置「國際專修部」，讓境外生來台先修華語一年。立委吳思瑤認為，優化高教品質和確保留台工作機會是2大關鍵，呼籲「國際教育專法」立法。

教育部5日宣布「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，採取「重點產業系所招生」和「設立國際專修部」2項策略。其中國際專修部鎖定大學部，讓語言能力較弱的境外生，來台先修一年華語課程（每週至少15小時，1年720小時）。

民主進步黨籍立委吳思瑤今天在立法院教育及文化委員會質詢指出，台灣高教面臨少子女化，學校須吸引更多海外學生來台，國際教育應有「大戰略」，散彈打鳥恐難見成效。

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吳思瑤認為，國際專修部要成功有2個關鍵，包括須優化台灣的高教品質，並提供僑生在台工作機會。目前關於獎學金、畢業後留台規範等法規，散見於外交部、教育部、僑委會等單位，較缺乏戰略統合，資源無法有效運用，應考慮擬定「國際教育專法」。

對此，教育部長潘文忠表示，已著手研議草案，教育部會和社會各界溝通，希望能取得共識、擬定可行的方案，進而提出「國際教育專法」草案，擴大朝野對話。（編輯：張芷瑄）1110406