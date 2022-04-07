嘉縣7新兵1大學生確診 相關店家停業2天

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嘉義縣政府7日公布有8人確診COVID-19，包括精忠營區7名入伍新兵及1名中正大學學生，縣府已完成相關足跡清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義縣今天公布8人確診COVID-19個案，包括精忠營區7名入伍新兵及1名中正大學學生，學生匡列密切接觸者16人均居家隔離，縣府已完成相關足跡清消，相關店家暫停營業2天。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開記者會表示，案25863為中正大學學生，4月1日搭乘火車回北部，4月2日至4日與社團友人搭火車至外縣市旅遊，4日接獲外縣市確診者足跡重疊細胞簡訊，當日搭乘南下自強號149車次12車，後轉搭區間車3297車次，晚上10時40分抵民雄車站，並前往湯師傅用餐。

案25863於5日至中正大學活動中心參與社團團練，有10人參加，當日晚上9時至11時在中正大學對面店家七里香內用飲料，6日出現頭痛、發燒等症狀，未進校園上課，由同學協助購買快篩試劑篩檢陽性，經衛生局安排PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），匡列團練等密切接觸者16人居家隔離。

翁章梁指出，中央流行疫情指揮中心昨天公布嘉義縣崎頂精忠營區2名入伍新兵確診，今天再度公布新增7例，分別為案25432、案25433、案25434、案25435、案25475、案25694、案25591，目前合計確診9人均為入伍新兵。

翁章梁說，精忠營區的外假人員194人也完成篩檢，125人陰性、其餘69人等待報告中，衛生局昨天已會同衛福部疾管署、營區幹部實地勘察並啟動全面防疫措施，包括全營新兵就地居家隔離，落實分艙、分流管理，衛浴設備分批固定人員使用並加強清消。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華呼籲，目前國內疫情延燒，施打疫苗可以預防重症發生，民眾應盡快完成3劑疫苗接種，嘉義縣各鄉鎮衛生所或合約院所提供疫苗隨到隨打服務，疫苗接種可上衛生局網站查詢。（編輯：卞金峰）1110407