南投防疫淨土但足跡不斷 籲民眾快打疫苗保護

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南投縣衛生局7日表示，高雄市、台中市通報有確診個案日前曾至埔里鎮18度C巧克力工房等處，已派員加強足跡點清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）本土COVID-19疫情升溫，今天新增382例本土病例，再創今年單日新高，遍及全台17縣市；南投今年至今雖未出現確診者，不過持續有確診個案足跡，縣府籲民眾快打疫苗保護。

南投縣政府衛生局今天發布訊息表示，高雄市、台中市通報3名確診個案4月3日至埔里鎮18度C巧克力工房、魚池鄉哖記紅茶甕缸雞用餐，已完成疫情調查，接觸者PCR採檢包含甕缸雞餐廳人員8人皆為陰性，及同時段用餐10名客人來自外縣市，通知當地衛生局安排採檢，員工及顧客列自我健康管理，完成內外部環境清消。

衛生局指出，與確診者足跡重疊者，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應戴口罩並通報衛生局安排至衛福部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院採檢就醫。

衛生局長陳南松表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為鼓勵民眾接種疫苗保護自身安全，縣內86家合約院所持續開設疫苗接種門診，假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮也有接種站，呼籲所有符合資格但尚未接種者盡快施打，保護自己和他人。

陳南松說，4月9日設站南投市慈濟聯絡處、埔里鎮綜合球場、草屯鎮曾漢棋綜合醫院、慈濟竹山靜思堂，這次以明信片及簡訊通知6萬2922人，民眾接獲通知後請至指定地點接種疫苗，設籍南投縣65歲、原住民55歲以上者贈新台幣500元禮券，活動至10日止。（編輯：陳仁華）1110407