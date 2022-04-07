新創跨界合作 「奧丁神叛號」遊輪棧貳庫啟航

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）韓國遊戲公司推出的跨平台MMORPG遊戲「奧丁：神叛」，攜手高市輪船公司跨界合作，打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，透過遊戲結合城市觀光，帶來多元豐富互動樂趣。

韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發，以及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲「奧丁：神叛」，下午在棧貳庫舉行記者會，宣布攜手高雄市輪船公司這項新創跨界合作計畫。

啟航活動上，高雄市長陳其邁與Glohow台灣負責人咸汎鎔、行銷總監尹炯喆一起化身在地嚮導，還有來自遊戲世界的戰士與女巫現身，邀請玩家體驗遊戲角色內容。

陳其邁表示，高雄是一個文化兼容城市，近年致力發展區域產業聚落，文化創意更是其中重點。這次攜手國際遊戲品牌推動的遊輪合作，透過高雄在地特別企劃，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄。

輪船公司董事長黃淑美表示，高雄市輪船公司雖也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受災戶，來客數及營收都明顯下降，去年起致力多元化海上遊程，這次遊戲合作突破船舶運具框架，跨界結合數位遊戲，讓遊港輪成為海上遊戲體驗區。

另外，渡輪及遊港輪船體廣告也是全國獨家最大的海上廣告看板，許多企業看準往來旗津每年近600萬人次可觀人潮，以及港灣海上交通是高雄必訪景點，詢問廣告合作，讓船舶晉身成為遊客爭相拍照景點，也達成廣告曝光雙贏成果。

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依輪船公司資料，「奧丁神叛號」將於9、16、23日每天3個時段從棧貳庫碼頭出航，航程經棧貳庫、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等知名景點。

遊戲官方除規劃帶來「奧丁神叛號」海上遊輪體驗，並派出「奧丁號」戰車穿梭三多商圈、新崛江商圈、瑞豐夜市等人氣景點，9、10日，以及16、17日一連兩個週末現身棧貳庫碼頭，發送遊戲虛寶好禮，只要出示遊戲畫面或現場下載「奧丁：神叛」即可參加抽獎，有機會獲得遊輪雙人券。（編輯：孫承武）1110407