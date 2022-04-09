高雄增38例確診 21例與娛樂場所相關

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高雄市9日新增38例確診個案，含4大娛樂場所16例、其他娛樂場所4例、還有1例疫調中也與娛樂場所有關。（高雄市政府提供）

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市府宣布，今天新增38例確診個案，含4大娛樂場所16例、其他娛樂場所4例、還有1例疫調中也與娛樂場所有關。市長陳其邁說，傳染已到第3波，呼籲有足跡重疊者盡快採檢。

市長陳其邁召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，今天新增38例確診，其中金芭黎、雅閣、帝堡、大帝國4間娛樂場所占16例，其他娛樂場所共4例，此外還有1例疫調中個案也與娛樂場所有關，仍在釐清確切接觸者，其餘17例則是全台各地感染源衍生。

陳其邁說，這波娛樂場所傳播鏈從原來指標個案25606傳染給雅閣私人會館人員為第1波傳染，帝堡101會館、大帝國舞廳等娛樂場所為第2波，今天公布的很多已經是第3波傳染，市府策略是靠擴大篩檢避免確診個案持續外溢到社區。

針對特定營業場所人員篩檢，陳其邁提醒，15日起必須有全體員工PCR篩檢陰性證明才能營業。累計到今天總體娛樂場所員工採檢比例已超過7成，希望大家持續配合，盡速採檢，降低染疫風險。

陳其邁也呼籲，有接到通知、或與確診者足跡有重疊的民眾務必盡快到世運主場館、三鳳宮、立德棒球場、市立岡山醫院、國軍總醫院、同盟公園等社區篩檢站採檢。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，4大娛樂場所新增個案包含4大娛樂場所中，雅閣9例（累計70例）、金芭黎1例（累計19例）、大帝國4例（累計13例）、帝堡2例（累計12例），都是既有確診個案的接觸者。

其他確診個案部分，潘炤穎說，有隔離期間陰轉陽3例、案25698衍生3例、台中案25005群聚1例、與確診者共成客運匡列1例，及花東旅遊史3例、雲林案25350足跡重疊1例、屏東案26154衍生2例、案26395衍生確診1例、台北25500衍生確診1例。

潘炤穎公布55處確診者足跡，包含中國人亞洲會館、屏東天上人間小吃部、明星釣蝦場、串Bar酒食居等都有確診者足跡，享溫馨KTV五福店多次入列，清明掃墓足跡熱點觀音山金寶塔、2家補習班、大遠百威秀影城也出現在足跡清單。

針對這一波特殊娛樂場所傳播，潘炤穎說，目前掌握匡列確定接觸者，已經超過3000人，有些列自主健康管理、有些隔離。目前已經有個案是在匡列當下採檢陰性，隔1、2天轉陽，表示匡列速度已跟上疫情擴散速度。

高市府並公布校園受到疫情影響情況，已有1校全校停課、13個班級全班停課、共611人居家隔離，2445名師生自主健康管理。（編輯：黃世雅）1110409

高雄市長陳其邁（中）9日宣布再新增38例確診，其中與金芭黎、雅閣、帝堡、大帝國4間娛樂場所相關者占16例，其他娛樂場所共4例，此外還有1例疫調中個案也與娛樂場所有關，目前尚在釐清，其餘17例則是全台各地感染源衍生。中央社記者曾以寧攝 111年4月9日

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