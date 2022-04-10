颱風梅姬形成 對台無直接影響

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（中央社記者張雄風台北10日電）中央氣象局今天上午發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第2號梅姬（國際命名: MEGI）。

氣象局表示，梅姬短時間近似滯留，未來將朝偏東方向移動，對台灣無直接影響。（編輯：張銘坤）1110410

吳德榮：雙颱藤原效應 兩者皆不具威脅

（中央社記者張雄風台北10日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱馬勒卡在關島南南西方海面，強度逐漸增強，11日將跨過中度颱風門檻，半徑擴大；目前朝西北前進，12日轉北，13日起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。

吳德榮指出，菲律賓東方近海另一熱帶性低氣壓將發展為「輕颱」，與馬勒卡的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，雙颱產生藤原效應、有逆時鐘互繞的現象，不過一大一小維持不久，小環流將併入「馬勒卡」的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅。

吳德榮提到，至於部分模式模擬第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天至13日西半部晴朗穩定、清晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨，午後山區亦有零星降雨；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。（編輯：張銘坤）1110410

輕颱馬勒卡預計11日增強為中颱，逐漸轉向日本南方海面移動；氣象專家吳德榮表示，梅姬將與馬勒卡產生藤原效應。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）