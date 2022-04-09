吳德榮：颱風馬勒卡將大迴轉 對台灣無影響

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中央氣象局今天說，今年第一個形成的颱風馬勒卡直接影向台灣機率較低，氣象專家吳德榮研判，馬勒卡未來會在日本南方海面大迴轉，對台灣也不致有間接影響。

根據氣象局最新颱風消息，馬勒卡凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方3080公里海面上，以每小時18轉21公里速度，向西北行進，7級風暴風半徑100公里。

氣象局預測，未來馬勒卡朝西北轉北往日本南方海面移動的機率最高，直接影響台灣的機率較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，馬勒卡強度逐漸增強，11日凌晨2時將跨過中度颱風門檻，潛勢預測路徑朝西北前進，未來將轉北、移速減慢，逐漸受到西風帶的導引，轉向偏東，在日本南方海面呈現大迴轉的行徑，距離台灣遙遠，不致產生間接影響。

另氣象局觀測，目前南海至菲律賓東方海面為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展。

吳德榮說，有2個熱帶擾動，但發展條件不佳，是否成颱須再觀察。（編輯：李錫璋）1110409