不受疫情影響 台東慢食節5000人體驗海洋飲食文化

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2022台東慢食節9日在台東縣成功鎮海濱公園登場，聚焦台東海岸飲食文化，吸引約5000人次到場體驗，開心享受美食飲品。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東慢食節今天移師東海岸成功鎮，因台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，吸引約5000人次體驗海洋飲食文化。

台東慢食節自2017年開辦，今天進入第13場，特別移師東海岸，主題為「很潮餐桌」，聚焦台東海岸飲食文化。

有鬼頭刀肉燥飯、奶香旗魚麵包盞、綠島海鮮包、飛魚乾糯米飯、阿美族醃魚料理、港式生菜魚肉湯、煙仔魚拌飯糰、手打白蝦丸等；運用東海岸在地食材，如晚崙西亞橙、椰子、海鹽、白玉蝸牛、咖啡等，製作椰香桑葚派、芭樂海鹽冰淇淋、珊瑚草咖啡Q凍等創意料理。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，慢食節不僅是分享在地飲食文化，也希望大家能透過參與慢食節，認識國際「Slow Fish慢魚運動」，支持優質、公平、純淨的漁業，成為有意識、有責任的消費者。

饒慶鈴說，此次慢食節除了飲食攤位，還有海洋環境教育組織、食育團體一同參與，活動更安排成功小鎮慢食遊，分為海陸兩線，由晉領號船長帶領，登上賞鯨船遊歷成功港；心驛耕新協會關懷協會Linda與成功鎮愛鄉協會鄭國正老師帶領，分別導覽鎮上百年老屋、成功特有的鏢旗魚文化。

活動現場也安排了「慢食講」，邀請女總舖師示範當地辦桌經典菜色「炸鬼頭刀魚羹」、漁港解魚職人以35年老經驗、刀法俐落的解魚技巧教大家怎麼解魚，讓遊客藉此瞭解食物最初的樣貌、與變成料理的過程。

台東縣政府農業處長許家豪告訴中央社記者，今天的活動未受疫情影響，且台東這2天沒有新增確診病例，吸引約5000人次。（編輯：郭諭儒）1110409