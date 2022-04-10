桃園新增45例本土確診 4人感染源待釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市政府表示，桃園今天新增45例本土確診，其中12例於居隔期間採檢確診、17例與外縣市確診者接觸或相關旅遊史衍生、12例是職場及校園接觸，另有4例感染源待釐清。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，依據中央流行疫情指揮中心公布數據顯示，桃園今天新增45例本土確診、19例境外移入，相關疫調仍持續進行，今天的多數確診者都有明確感染源，相關接觸者也已完成匡列採檢，避免社區感染風險增加，桃園市居家隔離人數現為2830人。

新聞稿中，桃園市衛生局長王文彥表示，桃園今天新增45例本土確診，其中有12例是由桃園既有傳播鏈所衍生，分別為大潭電廠相關新增7例、網購電商工作室相關新增1例、基隆海大老師衍生聯邦銀行新增2例，新北柔道場接觸者衍生新增2例，這些個案都是居隔期間採檢確診，無社區風險。

王文彥說，與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案共9案、17例，分別為新北校園群聚相關1例，台北信義區某夜店相關1例，嘉義某營區群聚相關8例，竹北某燒肉聚餐相關1例，某營區接觸外縣市確診案相關2例，花蓮謝姓宗親相關1例，基隆親人確診者接觸確診1例，新北非同住家人確診者接觸確診1例，台北市某KTV群聚相關1例。這些個案都是匡列居隔採檢確診，但社區風險仍在釐清中。

王文彥指出，另與職場及校園接觸相關共計5案、12例，包括中原大學2例，萬能科技大學2例，龍華科技大學4例。此外，還有某加油站相關1例，龜山區某機器人科技廠相關3例。

王文彥表示，除這41例都有明確感染源，另有4例感染源待釐清，分別為龜山區另一科技廠相關1例，楓樹國小相關1例，某職場1例但其工作地不固定，1例因出現症狀就醫採檢確診，這4案的感染源關聯性尚待調查，暫列為獨立個案，持續追蹤匡列。

王文彥指出，龜山區另一科技廠於3月31日發現1確診個案，昨天又新增1例並於今天公布，初步疫調這2例沒有相關性，目前已擴大完成採檢同部門及同樓層員工共357人，所有廠區及鄰近外圍皆已完成全面清消，市府將持續注意採檢及健康管理監測。

王文彥表示，市府針對出現確診者的學校進行相關採檢，包括青埔國中預計採檢500人；楓樹國小採檢253人，仍在檢驗中。

針對龜山區某機器人科技廠情況，市府已完成匡列105名移工後送居隔，8日全職場也擴大核酸檢測（PCR）採檢438人，為避免疫情擴散，全廠已於9日至12日預防性停工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市府並公布新增公共場所足跡，包括Costco桃園南崁店、台茂購物中心、手信霧隱城、統領百貨、桃園區復興路「中國城經典酒店」、Xpark、桃園展演中心、桃園永漢高爾夫球場、桃園青埔新光影城、八德興仁花園夜市、大江國際購物中心、石門山溫泉會館，以及多處餐廳及便利超商等。

桃園市府表示，市民可上網查詢，若有足跡重疊，請於次日起10天進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110410