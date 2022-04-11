台灣虎航機師確診 目前感染源不明

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（中央社記者余曉涵台北11日電）COVID-19本土疫情升溫，台灣虎航今天表示，1名執飛國內線機師察覺身體不適後快篩陽性確診，後續依照當地主管機關安排，於檢疫所內進行隔離，目前感染源不明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，1名台灣虎航機師確診，台灣虎航表示，確診員工自身察覺有不適狀況後，自行快篩陽性，立刻按照公司通報機制完成通報，後續依照當地主管機關安排，於檢疫所內進行隔離。

據了解，該機師已打3劑疫苗，目前感染源不明，由於華信航空向台灣虎航濕租A320客機執行華信航空部分由松山飛往澎湖及金門航線，因此該機師目前執飛國內線。

台灣虎航指出，考量到近日疫情升溫，清明連假過後，就依各單位業務特性安排分組，開始實施分區辦公計畫，力求嚴謹防疫、減少人員接觸、降低傳染風險，以執行有效疫情控管。

台灣虎航說，同時所有辦公區域空間都持續加強清消，以確保員工健康，隨時提醒員工如有症狀、接觸確診者或涉及相關足跡者，須落實通報機制。

台灣虎航指出，將全力配合疫情指揮中心及主管機關進行相關疫調及匡列作業，將疫情擴散風險降至最低。（編輯：張雅淨）1110411