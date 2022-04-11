林右昌：快篩試劑應比照口罩 作為國家防疫物資

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基隆市長林右昌（圖）11日說，他向中央建議，未來快篩試劑應比照口罩作為國家防疫戰略物資，並以親民的售價普及鋪貨於市場各通路，方便民眾就近購買篩檢。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年4月11日

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（中央社記者沈如峰基隆11日電）基隆市長林右昌今天說，「全民防疫愛心篩檢」經執行後，共篩檢出38例陽性，他向中央建議，未來快篩試劑應比照口罩作為國家防疫戰略物資，以親民價方便民眾購買篩檢。

林右昌下午在線上記者會表示，今天中央公布與基隆相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例有36例，但有2例應移出，1例是實際生活與居住都在台北市的個案，1例是居住地雖在基隆，但從3月底起就在花蓮某醫院病房中未曾離開醫院，所以實際上是34例。

他指出，這34例包含中正區某工地群聚衍生案、家庭群聚案等，且其中一例、案27779是基隆市某醫院的病房群聚案之一，主要是因為個案在3日本來要入院開刀，開刀前進行PCR採檢返家等待報告，5日醫院通知是陰性所以安排入院，但後來手術沒有辦法順利進行，所以在6日出院返家就沒有再出門，後因為身體不適篩檢，8日確診，醫院也在第一時間啟動感控機制。

林右昌表示，這起病房群聚案目前都匡列在同一病房內，共有3人確診，除案27779，另一名新北病患、一個是新北病患的陪病者，暫時沒有擴散，環境已清消，現在都在風險控管內。

林右昌指出，中央針對「全民防疫愛心篩檢」計畫，共發放20萬劑快篩試劑給基隆市，計畫從5日上路後到昨天，總計發出19萬7434劑，發放比例98.7%；在發放的19萬7434劑對象中，包含一般里民、重點區里、不易掌握族群、基層診所與關鍵基礎設施人員。

他說，這項計畫在快篩陽性通報上共有44人，後續經PCR複檢是38例陽性；若以發出的19萬7434劑來說，比例約萬分之2，但這只能作為參考，因為不一定發出的快篩試劑民眾都有使用及回報。

此外，快篩陽性通報後到PCR採檢出爐的平均時間是4.3個小時，大幅縮短一般篩檢時間，可爭取時間進行疫調及匡列居隔，在最短時間減少社區傳播的機會。

林右昌表示，將把計畫執行成果與分析報告送到中央，作為後續擬定相關政策參考，他也在報告中提出建議，未來快篩試劑應比照口罩作為國家防疫戰略物資，並以親民的售價普及鋪貨於市場各通路，方便全國民眾就近購買篩檢，滿足國人自我監測健康需求。

他指出，基隆透過這項計畫的試行，已建立新操作模式，可成為中央推展至全國各縣市實施的示範，並在台灣與國際社會接軌上預作準備。（編輯：陳仁華）1110411