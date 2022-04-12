北市產業局員工確診 同辦公室103人快篩陰性

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台北市政府12日傳出有1名員工確診，相關人士透露，這名員工平常辦公空間在市政大樓10樓，市府已安排駐衛警站在確診者的辦公空間外面。中央社記者陳昱婷攝 111年4月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市政府產業局一名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局表示，已匡列職場16人居家隔離，同辦公室103人快篩皆為陰性，場域清消後將靜置24小時。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明疫情現況，針對市政大樓10樓產業局有員工確診一事，衛生局主任紀玉秋說明，這名個案居住在新北市，10日自覺發熱，11日開始輕微發燒及頭痛，自行快篩結果為陽性，PCR採檢後於今天確診，最後到班日為8日。

紀玉秋指出，已匡列職場16人居家隔離，同樓層同區域103名員工全面進行快篩，結果皆為陰性，辦公場所及茶水間、廁所等公共場域已完成環境清消，將靜置24小時，並建議同樓層人員不要跨域、跨樓層移動。

對於北市被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名為高風險區域，擬比照基隆啟動全民防疫愛心篩檢，紀玉秋表示，已主動跟中央聯繫，詢問並爭取相關措施。

媒體詢問，小巨蛋演唱會接連出現確診者足跡，是否考慮防疫升級。紀玉秋說，目前中央防疫指引是希望民眾在正常生活的同時落實防疫措施，呼籲看演唱會的民眾都落實實聯制、全程戴口罩，有相關症狀就不要參加。

至於立委廖國棟確診一事，紀玉秋表示，此為外縣市個案，仍在疫調處理中，相關場域已加強清消，並請員工自我健康監測，同時進行衛教，若有疑慮就自主篩檢。（編輯：李亨山）1110412