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疫情29/300

北市府1員工確診 辦公處10樓軟性封鎖

2022/4/12 11:58（4/12 19:37 更新）
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台北市政府12日傳出有1名員工確診，相關人士透露，這名員工平常辦公空間在市政大樓10樓，市府已安排駐衛警站在確診者的辦公空間外面。中央社記者陳昱婷攝 111年4月12日
台北市政府12日傳出有1名員工確診，相關人士透露，這名員工平常辦公空間在市政大樓10樓，市府已安排駐衛警站在確診者的辦公空間外面。中央社記者陳昱婷攝 111年4月12日
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）COVID-19疫情升溫，台北市政府今天傳出有1名員工確診，據指出，這名員工平常辦公空間在市政大樓10樓，同樓層已被軟性封鎖，衛生局目前仍在疫調中，將在下午記者會說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，繼立法院、監察院、台北市議會等政府機關接連有人員確診後，台北市政府今天也傳出員工染疫。

相關人士透露，這名員工平常辦公空間在市政大樓10樓，市府已安排駐衛警站在確診者的辦公空間外面，同辦公室人員不能移動到其他樓層，等於被軟性封鎖。

市府官員證實，稍早有收到相關訊息，確診者的出勤紀錄、接觸史仍在調查中，待衛生局確認後就會安排清消。

衛生局表示，已有掌握相關個案，疾管科正在處理，下午記者會將進一步說明。（編輯：張銘坤）1110412

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