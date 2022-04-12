北市公布10確診者足跡 壽司郎、貳樓多家餐廳
2022/4/12 20:20（4/12 20:47 更新）
（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市衛生局今天晚間公布10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案足跡，包含世界健身俱樂部西門店、星聚點旗艦館、鼎泰豐新生店、壽司郎台北中華店、貳樓敦南店等多個地點。
台北市衛生局今天晚間公布案26585、27747、27749、27882、27887、27888、28128、28131、28420及案28752在北市的公共場域足跡，包含世界健身俱樂部西門店、尬鍋台式潮鍋台北西門店、火影忍者一樂拉麵、屋莎鬆餅屋台北松菸店等。
衛生局指出，確診者還到過珍膳園、好吃土雞肉、星聚點旗艦館、鼎泰豐新生店、寅藏鐵板燒忠孝店、安好食和平店、福勝亭科技大樓店、李記水餃、享鴨台北忠孝東店、銀角酒場、香緹餐廳、壽司郎台北中華店、時時香微風南山店、YKNK club、貳樓敦南店等。
衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：方沛清）1110412
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