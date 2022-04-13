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評估交通服務需求高 台北港招商

2022/4/13 15:39
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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣港務公司今天說，台北港「物流倉儲區位2-1期土地」是近年可釋出的招商土地，設定為自由港區開發使用，且預估人員休息服務、交通服務機能需求將逐漸上升。

台灣港務公司今天發出新聞稿表示，台北港為北部地區最大國際商港，地理區位良好，可提供完善港埠資源予產業界開發使用，110年台北港貨櫃運量創歷史新高達200萬的20呎標準貨櫃（TEU），整體貨運量也達到8966萬噸，其發展汽車物流、海運快遞及離岸風機水下基礎，更是獨步全台特色產業。

台灣港務公司說，物流倉儲區為近年來台北港重點開發港區之一，共分4期進行開發，這次招商標的物其一為「物流倉儲區位2-1期土地」為台北港近年內唯一可釋出招商土地，可招商面積共37公頃。

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台灣港務公司指出，這次先釋出4.6公頃於台北港貨櫃儲運中心後方距離僅500公尺。此筆2-1期土地已於110年2月通過業態環評，設定為自由港區開發使用。貿易、倉儲、物流、貨櫃（物）之集散、轉口、轉運及承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽、技術服務等，多達19種營運樣態，均可利用台北港優良之地理區位及營運環境，發揮全球運籌管理優勢。

在民生交通及遊憩方面，台灣港務公司說，國內、兩岸客輪日益頻繁及淡江大橋完工之際，台北港周邊對於人員休息服務、交通服務機能需求將逐漸上升。「交通服務區」為台北港一鄰近市區及臨港大道旁3公頃土地，規劃提供經營餐飲業、零售業、服務業、汽車、停車等交通服務機能產業進駐。（編輯：張芷瑄）1110413

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