任立中上任北商大校長 盼邁全國商管學院標竿

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台北商業大學15日舉辦卸、新任校長交接典禮，由卸任校長張瑞雄（左）在教育部次長劉孟奇（中）監交下，把印信交得新任校長任立中（右）。（北商大提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）台北商業大學今天舉辦卸任、新任校長交接典禮，新任校長任立中表示，希望將北商大打造為台灣高等商管人才的培訓基地，邁向「全國商管學院標竿」。

北商大今天在教育部政務次長劉孟奇的監交下，由第18任校長張瑞雄，交棒給第19任校長任立中，現場有多名產、官、學界人士與會。

卸任校長職務的張瑞雄表示，8年來在行政團隊、師生、校友會等合力下，讓北商大建立許多新的里程碑，與產業界合作是技職教育的重責大任之一，希望各界能持續給北商大機會，共同創造榮耀。

任立中表示，多年來台灣的大學都兢兢業業，盡量在有限資源下發揮最大的效益，讓學子享有最好的教育，並提供給國家社會最好的發展基礎，奉獻精神讓人敬佩。

任立中期許北商大未來能以「研究為根、教學為本、產學為道、體制為理」等4個目標，邁向全國商管學院標竿。

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任立中今天也幽默地說，自從1月遴選結果出爐後，到現在都沒睡好，肩負了各界許多期許。他認為世界商業環境與模式已經改變太多，需推動體制改造，建立一個有效率、現代化的商業大學。

根據北商大提供的資訊，任立中為美國俄亥俄州州立大學商學院行銷博士，曾獲亞洲最佳商學院的最佳行銷教授獎，是台灣唯一曾在行銷、統計與經濟3大領域頂尖期刊發表論文的學者，多次獲得台大管理學院教學優良獎與研究傑出獎。（編輯：張芷瑄）1110415