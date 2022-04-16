台南最美風景 志工身影照亮歸仁街道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）志工身影穿梭巷弄，清掃環境、擦拭反射鏡，是歸仁最美風景。台南市長黃偉哲今天一早出席歸仁區公所舉辦的這項環境清潔日活動，肯定志義工服務、照亮歸仁街道。

歸仁區六甲里環保志義工40多人，在里長林石象帶領下每月出勤1、2次協助清掃街道，清除積水容器等病媒蚊孳生源，維護鄰里整潔。另外，救國團歸仁團委會在會長郭江海率領下，認養歸仁區反射鏡清潔工作，每月出勤1、2次，每次擦拭約百面反射鏡，近年來已擦拭上千面，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。

林石象表示，感謝市府大力推動歸仁區地方建設，好的建設也需要民眾一起維持，會繼續帶領里民及志義工維護鄰里環境，讓歸仁區成為台南市的標竿和模範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲一早到場慰勞肯定志義工服務與付出，他表示，歸仁地區近幾年來快速發展，沙崙智慧綠能科學城重大建設一一到位，歸仁區儼然成為台南發展火車頭。然而硬體建設快速發展，軟體也要跟上，良好生活環境除了靠環保單位日常清掃維護，更需要市民及志義工們一起攜手投入。

環保局長謝世傑說，台南市環保志義工約2萬6000人，深入鄰里協助街道清掃、清除登革熱孳生源及資源回收工作，默默為社區、鄉里奉獻付出，是維護大台南環境清潔重要助力。（編輯：孫承武）1110416