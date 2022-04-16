中華電信攜手台中榮總 5G遠距完成偏鄉醫療義診

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（中央社記者潘智義台北16日電）中華電信今天宣布，攜手台中榮總善盡社會公益責任，深入和平區達觀里桃山部落，應用5G企業專網進行遠距智慧醫療行動義診，造福醫療資源相較匱乏的民眾，讓偏鄉醫療不再有距離。

中華電信透過新聞稿表示，台中榮民總醫院院長陳適安長期關心偏鄉醫療資源匱乏的問題，於建院40週年之際，親自帶領智慧醫療團隊前往當地服務，在中華電信協助下，以5G科技完成「愛及和平偏鄉醫療義診」行動。

中華電信說明，運用5G高速率、低延遲的特性，將高解析影像傳送至台中榮總高速智慧影音協作平台，做為偏鄉遠距會診輔助工具，遇有複雜病症案例，立刻以5G行動醫療會診模式，即時連線醫院端醫療團隊進行治療會商，充分發揮醫學中心等級的醫療品質。

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中華電信指出，與台中榮總已合作多年，自去年開始以跨區5G企業專網分別在總院及嘉義、埔里分院、彰化榮家建置5G專網基地台，透過5G高速網路將影像匯集至總院邊緣運算裝置（MEC），實現專網具備高速率、低延遲的服務，已多次完成即時的心導管、脊椎、達文西手術遠距協作指導，充分發揮5G零時差的特色。

中華電本次更將5G智慧醫療服務延伸至桃山部落，實現台中榮總以5G科技服務偏鄉醫療的行動。（編輯：郭無患）1110416