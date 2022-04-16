竹縣山崎國小確診者接觸逾10班 停實體課至4/25

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）新竹縣政府今晚指出，新豐鄉山崎國小因確診者接觸班級超過10班，全校自16日起，暫停實體授課至4月25日；新豐鄉小狀元補習班也同受影響，全校停課至24日。

新竹縣政府晚間發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新竹縣暫停全校或班級實體授課的學校計有1所高中、2所國中、9所國小、8間補習班及3間幼兒園。

其中，高中部分，新豐鄉仰德高中2名學生確診，全校即日起至4月18日停課。

國中部分，新豐鄉忠孝國中1名學生確診，1班停課至21日；竹北市成功國中1名學生確診，1班停課至17日。

國小部分，新豐鄉山崎國小有3名學生確診，其中1名密切接觸者相處班級超過10班，根據教育部最新校園停課指引，即日起至4月25日全校暫停實體授課10天。

新豐鄉松林國小1名學生確診，1班停課至22日；新豐鄉新豐國小1名學生確診，1班停課至21日；竹北市六家國小1名學生確診，1班停課至24日；竹北市博愛國小1名學生確診，1班停課至22日。

新埔鎮北平華德福實驗學校1名學生確診，1班停課至23日；芎林鄉芎林國小1名學生確診，1班停課至18日；湖口鄉信勢國小1名學生確診，1班停課至21日；湖口鄉新湖國小1名學生、1名老師確診，全校停課至18日。

補習班部分，新豐鄉小狀元補習班因山崎國小3名學生確診，小狀元補習班累積3個班暫停實體授課，今天宣布全校停課至24日。

新豐鄉學府補習班因松林國小1名學生確診，1班停課至22日；新豐鄉牛津補習班因新豐國小確診生，1班停課至21日；竹北市育澤補習班因六家國小1確診生就讀，1班停課至24日；竹北市華聖頓美語班因博愛國小1確診生就讀，1班停課至21日。

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湖口鄉佳欣補習班1名學生確診，1班停課至21日；湖口鄉弘承補習班因新湖國小確診個案，1班停課至18日；芎林鄉冠希補習班因芎林國小確診個案，1班停課至18日。

幼兒園部分，新豐鄉聚集德非營利幼兒園10名同班幼生確診，1班停課至21日；竹北市薇恩幼兒園1名學生確診，1班停課至24日；竹北市紐約幼兒園1名幼生確診，1班與接觸班共2班，停課至18日。（編輯：戴光育）1110416